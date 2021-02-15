نقيب المحررين: أدعو وزير الصحة ووزيرة الإعلام والدكتور عبدالرحمن البزري للتعامل مع الإعلام بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الجائحة والإعلاميون مصنّفون بأنّهم "عاملون في الخطوط الأمامية"

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