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نقيب المحررين: أدعو وزير الصحة ووزيرة الإعلام والدكتور عبدالرحمن البزري للتعامل مع الإعلام بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الجائحة والإعلاميون مصنّفون بأنّهم "عاملون في الخطوط الأمامية"
Lebanon 24
15-02-2021
|
12:21
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