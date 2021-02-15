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وصول وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي لاطلاق حملة التلقيح المعتمدة ضد كورونا

Lebanon 24
15-02-2021 | 12:39
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