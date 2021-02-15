أخبار عاجلة

أمين عام حلف شمال الأطلسي: الحلف سيغادر أفغانستان "عندما يحين الوقت المناسب" لذلك (أ ف ب)

Lebanon 24
15-02-2021 | 17:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حركة طالبان للحلف الأطلسي: الحرب في أفغانستان مستمرة
lebanon 24
15/02/2021 17:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب تكتل بعلبك الهرمل بحثوا في سبل تأمين المحروقات إلى الهرمل والبقاع الشمالي
lebanon 24
15/02/2021 17:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: بايدن يجري اتصالات حسب الترتيب. بدأ بأميركا الشمالية ثم أوروبا وأنا متأكد أنه عندما يصل إلى الشرق الأوسط سوف يتصل بي أيضاً. تحالفنا قوي حتى لو لم نتفق دائماً
lebanon 24
15/02/2021 17:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: حان الوقت للتشاور مع السعودية والحلفاء والكونغرس بشأن إيران (العربية)
lebanon 24
15/02/2021 17:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:27 | 2021-02-15
17:19 | 2021-02-15
16:46 | 2021-02-15
16:42 | 2021-02-15
16:37 | 2021-02-15
16:06 | 2021-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website