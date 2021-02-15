16
o
بيروت
18
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
منظمة الصحة العالمية تسمح باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة
Lebanon 24
15-02-2021
|
18:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: فحوص جنوب أفريقيا على لقاح أسترازينيكا مقلقة
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: فحوص جنوب أفريقيا على لقاح أسترازينيكا مقلقة
15/02/2021 20:00:25
15/02/2021 20:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء منظمة الصحة يوصون بلقاح أسترازينيكا لمن هم فوق ال 65 عاما
Lebanon 24
خبراء منظمة الصحة يوصون بلقاح أسترازينيكا لمن هم فوق ال 65 عاما
15/02/2021 20:00:25
15/02/2021 20:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة تتخذ قراراً بشأن لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا
Lebanon 24
منظمة الصحة تتخذ قراراً بشأن لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا
15/02/2021 20:00:25
15/02/2021 20:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: لقاحات كورونا تحتاج إلى تحديث منتظم لضمان فاعليتها ضد أي طفرات
Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: لقاحات كورونا تحتاج إلى تحديث منتظم لضمان فاعليتها ضد أي طفرات
15/02/2021 20:00:25
15/02/2021 20:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
Lebanon 24
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
21:48 | 2021-02-14
14/02/2021 09:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
21:15 | 2021-02-14
14/02/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
08:30 | 2021-02-15
15/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
11:24 | 2021-02-15
15/02/2021 11:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
Lebanon 24
حي الليلكي "يشتعل" والقذائف تسيطر على الأجواء.. هذا ما يحصل (فيديو)
21:10 | 2021-02-14
14/02/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:58 | 2021-02-15
الرئيس التونسي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة يشير فيها إلى تجاهل التعديل الوزاري الأخير بعض أحكام الدستور
19:26 | 2021-02-15
السعودية: القرار سيمنح ميزة تنافسية للشركات العالمية للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي
19:22 | 2021-02-15
وكالة الأنباء السعودية: إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من أول كانون الثاني 2024
19:16 | 2021-02-15
إشكال كبير في منطقة قصقص وتكسير قهَوة شوقي ومحي الدين دمشقية
19:05 | 2021-02-15
الجيش: استئناف توزيع المساعدات على المواطنين المتضررين جراء انفجار المرفأ
18:59 | 2021-02-15
لأول مرة منذ أسابيع: إصابات "كورونا" تنخفض في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟
فيديو
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
15/02/2021 20:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
15/02/2021 20:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
Lebanon 24
عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية "غير متوقعة" (فيديو)
12:00 | 2021-02-15
15/02/2021 20:00:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact