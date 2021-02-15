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وكالة الأنباء السعودية: إيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من أول كانون الثاني 2024

Lebanon 24
15-02-2021 | 19:22
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