16
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
رويترز نقلا عن مسؤول كبير بمنظمة الصحة العالمية: ظهور حالات إيبولا في الكونغو وغينيا يشكل خطرا إقليميا يتطلب يقظة استثنائية
Lebanon 24
15-02-2021
|
20:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رويترز نقلاً عن مسؤول إماراتي كبير: اتفاق العلا خطوة كبيرة لحل أزمة صعبة ومؤلمة في الخليج ونساند تماما إعلان قمة العلا لكن علينا أيضا أن نكون واقعيين
Lebanon 24
رويترز نقلاً عن مسؤول إماراتي كبير: اتفاق العلا خطوة كبيرة لحل أزمة صعبة ومؤلمة في الخليج ونساند تماما إعلان قمة العلا لكن علينا أيضا أن نكون واقعيين
15/02/2021 22:06:51
15/02/2021 22:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: الفيروس يشكل خطورة ويجب عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات
Lebanon 24
الصحة العالمية: الفيروس يشكل خطورة ويجب عدم التسرع في إجراءات فتح الاقتصادات
15/02/2021 22:06:51
15/02/2021 22:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير.. استعدوا كورونا المتحور يشكل خطرا كبيرا
Lebanon 24
تحذير.. استعدوا كورونا المتحور يشكل خطرا كبيرا
15/02/2021 22:06:51
15/02/2021 22:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية حول سير جائحة كورونا: بعض الدول ستشهد تدهورا كبيرا بعد انتهاء فترة الأعياد
Lebanon 24
الصحة العالمية حول سير جائحة كورونا: بعض الدول ستشهد تدهورا كبيرا بعد انتهاء فترة الأعياد
15/02/2021 22:06:51
15/02/2021 22:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
حزب الله عمّم هذا الطلب
Lebanon 24
حزب الله عمّم هذا الطلب
08:30 | 2021-02-15
15/02/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
Lebanon 24
وأخيراً الطقس سينقلب.. منخفض جوي سيضرب لبنان غدا وسيعيد سيناريو الـ 2015!
11:24 | 2021-02-15
15/02/2021 11:24:37
Lebanon 24
Lebanon 24
من حملة التلقيح صورة رائعة تهزّ مواقع التواصل!
Lebanon 24
من حملة التلقيح صورة رائعة تهزّ مواقع التواصل!
22:57 | 2021-02-14
14/02/2021 10:57:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد كلام جنبلاط.. "ولعت" بين "اللقاء الديمقراطي" و "لبنان القوي" عبر تويتر!
Lebanon 24
بعد كلام جنبلاط.. "ولعت" بين "اللقاء الديمقراطي" و "لبنان القوي" عبر تويتر!
22:20 | 2021-02-14
14/02/2021 10:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هجمة على العقارات في لبنان.. وهذا ما توقعه خبراء للأسعار
Lebanon 24
هجمة على العقارات في لبنان.. وهذا ما توقعه خبراء للأسعار
15:00 | 2021-02-15
15/02/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
21:53 | 2021-02-15
نتنياهو: ثمة توافق مع الرئيس بايدن على الكثير من الأمور واختلاف حول أخرى أهمها الملفان الإيراني والفلسطيني
21:40 | 2021-02-15
مضادات التحالف الدولي تصدت لعدة صواريخ أطلقت على مطار أربيل الدولي (سكاي نيوز)
21:33 | 2021-02-15
إغلاق مطار أربيل الدولي بعد استهدافه بـ3 صواريخ (سكاي نيوز)
21:18 | 2021-02-15
مصدر أمني كردي: ميليشيات الحشد الشعبي أطلقت 5 صواريخ على أربيل من منطقة دبس جنوبي المدينة
21:12 | 2021-02-15
العربية عن مصادر أمنية: صواريخ تستهدف قاعدة في شمال العراق تحت قيادة أميركية
21:08 | 2021-02-15
أبو الحسن: يريد العهد وزارة العدل لتركيب الملفات والداخلية من أجل السيطرة على البلديات والمخاتير خصوصاً وأننا مقبلون على استحقاقات انتخابية فيستطيع إحكام القبض على كل مفاصل الدولة
فيديو
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يعود إلى الصدارة من بوابة "لاتسيو"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" يعود إلى الصدارة من بوابة "لاتسيو"! (فيديو)
21:00 | 2021-02-15
15/02/2021 22:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
Lebanon 24
تعرّفوا إلى بعض مواصفات الهاتف الذي ستتباهى به "آبل" في 2021 (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
15/02/2021 22:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
Lebanon 24
أصالة تكشف مفاجأة عن زواج ابنتها شام... هذا ما قالته عن العريس (فيديو)
18:00 | 2021-02-15
15/02/2021 22:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact