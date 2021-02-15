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مصادر عراقية: سقوط 3 قذائف هاون اثنان منها بالقرب من مطار أربيل والثالث في حي سكني مكتظ واصابة مدنيين بجروح

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:04
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