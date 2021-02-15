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أبو الحسن: العهد يتسّلح بالثلث المعطل لأنه يخشى الفراغ الرئاسي ويريد أن يطبق على السلطة ويريد أن يحكم القبض على الوزارات الأساسية كالعدل والداخلية والطاقة التي أصبحت مثل وزارة وقف تابعة له

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:07
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