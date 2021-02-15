أبو الحسن: العهد يتسّلح بالثلث المعطل لأنه يخشى الفراغ الرئاسي ويريد أن يطبق على السلطة ويريد أن يحكم القبض على الوزارات الأساسية كالعدل والداخلية والطاقة التي أصبحت مثل وزارة وقف تابعة له

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