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أبو الحسن: يريد العهد وزارة العدل لتركيب الملفات والداخلية من أجل السيطرة على البلديات والمخاتير خصوصاً وأننا مقبلون على استحقاقات انتخابية فيستطيع إحكام القبض على كل مفاصل الدولة

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:08
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أبو الحسن: العهد يتسّلح بالثلث المعطل لأنه يخشى الفراغ الرئاسي ويريد أن يطبق على السلطة ويريد أن يحكم القبض على الوزارات الأساسية كالعدل والداخلية والطاقة التي أصبحت مثل وزارة وقف تابعة له
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