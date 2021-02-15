أبو الحسن: يريد العهد وزارة العدل لتركيب الملفات والداخلية من أجل السيطرة على البلديات والمخاتير خصوصاً وأننا مقبلون على استحقاقات انتخابية فيستطيع إحكام القبض على كل مفاصل الدولة

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