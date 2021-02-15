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مصدر أمني كردي: ميليشيات الحشد الشعبي أطلقت 5 صواريخ على أربيل من منطقة دبس جنوبي المدينة

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:18
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