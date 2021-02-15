أخبار عاجلة

نتنياهو: ثمة توافق مع الرئيس بايدن على الكثير من الأمور واختلاف حول أخرى أهمها الملفان الإيراني والفلسطيني

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الإيراني: لم نشهد حتى الآن أي خطوات حسن نية من إدارة بايدن تجاه طهران
lebanon 24
16/02/2021 03:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نفذنا جميع التزاماتنا وتعهداتنا بشأن الاتفاق النووي وحتى الساعة لم نشهد أي إجراء مناسب وواقعي من قبل إدارة بايدن بشأن العقوبات
lebanon 24
16/02/2021 03:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: نحن منفتحون على اللاحزبية وقمنا باعتماد قانون توافقي خلال لقاء الرئيس بايدن
lebanon 24
16/02/2021 03:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: بإمكان بايدن أن يخطو خطوة صحيحة في نهج توافقي عبر وقف سياسة الضغوط القصوى
lebanon 24
16/02/2021 03:07:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:51 | 2021-02-16
02:50 | 2021-02-16
02:33 | 2021-02-16
02:31 | 2021-02-16
02:14 | 2021-02-16
02:06 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website