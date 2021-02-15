رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والجرثومية في لبنان عبد الرحمن البزري للLBCI: أعطينا المواطن حق اختيار مركز التلقيح لكن لا حق له ان يختار نوع اللقاح كذلك اعطينا المرضى حرية التشاور مع الطبيب الخاص

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