أخبار عاجلة

وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق: سقوط جرحى خلال القصف الصاروخي الذي تعرضت له أربيل

Lebanon 24
15-02-2021 | 22:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة العراقية يوجه بتشكيل لجنة مشتركة مع السلطات في إقليم كردستان للتحقيق بالقصف الصاروخي الذي استهدف أربيل
lebanon 24
16/02/2021 03:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون : 60 مستشفى خصصوا اقسام فيها لكورونا وخلال 2020 لم يسددوا لنا اي فلس عن كل مرضى الكورونا او الذين يدخلون على نفقة وزارة الصحة بما فيهم جرحى انفجار المرفأ
lebanon 24
16/02/2021 03:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس العراقي برهم صالح: استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا يُمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا اجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين
lebanon 24
16/02/2021 03:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: مقتل مدني أميركي وجرح 6 آخرين بينهم جندي أميركي في القصف الصاروخي على أربيل
lebanon 24
16/02/2021 03:07:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:51 | 2021-02-16
02:50 | 2021-02-16
02:33 | 2021-02-16
02:31 | 2021-02-16
02:14 | 2021-02-16
02:06 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website