أخبار عاجلة

النمسا تقرر تمديد الإغلاق العام للفنادق والمطاعم والمتاحف لمواجهة انتشار كورونا

Lebanon 24
16-02-2021 | 00:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون وقع مرسوم تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا من اول كانون الثاني ٢٠٢١ ولغاية نهاية شهر اذار المقبل
lebanon 24
16/02/2021 09:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
النمسا‬⁩ تعلن تخفيف إجراءات الإغلاق العام في البلاد بدءاً من الاثنين القادم وإعادة فتح المدارس بنظام المناوبات وجميع المحال التجارية والمتاحف
lebanon 24
16/02/2021 09:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطنة عمان تقرر تمديد إغلاق المنافذ البرية لأسبوع آخر في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا
lebanon 24
16/02/2021 09:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: علينا توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا واللقاح ضد كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية العام
lebanon 24
16/02/2021 09:46:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:34 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:22 | 2021-02-16
08:59 | 2021-02-16
03:11 | 2021-02-16
02:51 | 2021-02-16
02:50 | 2021-02-16
02:33 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website