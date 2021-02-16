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الرئيس العراقي برهم صالح: استهداف أربيل الذي أوقع ضحايا يُمثل تصعيدا خطيرا وعملا إرهابيا اجراميا يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين

Lebanon 24
16-02-2021 | 01:33
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