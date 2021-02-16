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نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أبلغ النائب السابق أمل أبو زيد عن هبة ستقدمها روسيا للبنان من لقاح "سبوتنيك V"

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:11
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