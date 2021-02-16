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معوض من بكركي: البطريرك لم يطرح إدارة دولية للبنان انما طرح حماية دولية للبنان ولسيادته وإرادة شعبه المخطوف

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:16
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