سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية: تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني

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