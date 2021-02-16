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سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية: تأسّفنا للتراشق الحاصل وبدل أن يكون النقاش حول مهمة الحكومة لا يزال مقتصراً على الحسابات العددية والرئاسية والمناكفات الموجودة لا تليق بالشعب اللبناني

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:22
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سامي الجميّل بعد لقائه السفيرة الأميركية : نحذر من اي عملية تأجيل للانتخابات النيابية
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16/02/2021 16:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: لضرورة أن يكون هناك حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ البلد بانتظار الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس الحالي هو تمديد لمأساة اللبنانيين
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16/02/2021 16:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: من يمنع التغيير يستقوي باللبنانيين من خلال نتيجة الانتخابات الماضية ولم يروا ان الثقة سُحِبت في 17 تشرين ورسالتي لكل اللبنانيين انه لولا أصواتكم لم يكونوا موجودين وانتم وحدكم قادرون على تنحيتهم
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16/02/2021 16:23:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل من بكركي: لن نتراجع امام ايادي القتل الموجودة في لبنان التي تحاول ان ترسل رسائل لتخيفنا ولن نخاف امام اي تهديد ونحن لسنا افضل ممن سبقونا
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