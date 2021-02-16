سامي الجميّل: تصرّف المواقع الدستورية في البلد ليس على مستوى التحدّي وكأنّهم لا يشعرون بالناس وهم يقومون بحسابات صغيرة وبيانات وبيانات مضادة وهذا الصراع غير مفهوم

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