بيان "لقاء خلدة": موقفنا من بناء الدولة واحترام القانون والقضاء تاريخي وثابت ونأسف لأننا اليوم مضطرون للمطالبة بالتمثيل الصحيح للدروز بسبب التعدّي الحاصل على حقوقنا

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