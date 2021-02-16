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الياس بوصعب من بعبدا: تمنيت على الرئيس عون المضي في التدقيق المالي الجنائي حتى النهاية، وتنظيم طاولة حوار للبحث في تطبيق ما تبقى من "الطائف" ليصبح لبنان دولة مدنية فعلية

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:43
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