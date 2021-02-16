أخبار عاجلة

السعودية تدين الاعتداءات التي تهدد العراق: هذه الاعتداءات قد تقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق في محاربة الإرهاب

Lebanon 24
16-02-2021 | 12:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة: مقتل زعيم التنظيم في العراق أبو ياسر العيساوي بضربة جوية قرب كركوك
lebanon 24
16/02/2021 16:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي العراقي: نتطلع لاستمرار دعم التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب
lebanon 24
16/02/2021 16:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
العراق: جهاز مكافحة الإرهاب: مقتل 6 عناصر إرهابية في عملية مشتركة مع التحالف الدولي في مخمور
lebanon 24
16/02/2021 16:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حلف شمال الأطلسي يدين الهجمات في بغداد ويؤكد التزامه بدعم العراق في محاربة الإرهاب
lebanon 24
16/02/2021 16:24:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
20:34 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:11 | 2021-02-16
16:09 | 2021-02-16
16:07 | 2021-02-16
16:05 | 2021-02-16
16:03 | 2021-02-16
15:54 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website