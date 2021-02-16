الرئيس ميقاتي: لا مبرر للتأخير في التحقيقات المتعلقة بأحداث طرابلس والمطلوب الاسراع في الآليات القضائية وفي إصدار مذكرات توقيف بحق المرتكبين ومعرفة من يقف خلفهم

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