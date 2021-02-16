ميقاتي عن الشأن البلدي في طرابلس: يكفينا تشرذما وصراعات وأدعو رئيس البلدية الدكتور رياض يمق إلى تحمل المسؤولية والتعاون مع كل الأعضاء وتنفيذ قرارات المجلس البلدي

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