الحكومة الإيرانية: مازلنا نعتبر الاتفاق النووي افضل اتفاق ممكن وفي حال عودة واشنطن وسائر أطراف الاتفاق إلى التزاماتها فاننا سنعود فورا عن جميع الخطوات التي اتخذناها

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