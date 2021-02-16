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الحكومة الإيرانية: مازلنا نعتبر الاتفاق النووي افضل اتفاق ممكن وفي حال عودة واشنطن وسائر أطراف الاتفاق إلى التزاماتها فاننا سنعود فورا عن جميع الخطوات التي اتخذناها

Lebanon 24
16-02-2021 | 13:24
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