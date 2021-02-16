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وزراء دفاع النيتو يعتزمون توسيع نطاق مهمة التدريب التي يقوم بها الحلف بالعراق بمجرد انحسار كورونا

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:18
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