راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر لـ"mtv": الأب جان عقيقي الذي أنشد "أنا الأم الحزينة" في وداع لقمان سليم كان هدفه تعزية والدته لكن كان يمكن تجنّب هذا الأمر واختيار ترنيمة أخرى

Lebanon 24