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راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر لـ"mtv": الأب جان عقيقي الذي أنشد "أنا الأم الحزينة" في وداع لقمان سليم كان هدفه تعزية والدته لكن كان يمكن تجنّب هذا الأمر واختيار ترنيمة أخرى

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:45
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