المطران عبد الساتر للـ"MTV": البطريرك الراعي طالب بالمؤتمر الدولي انطلاقاً من خوفه على لبنان ولأنّه رأى أنّ الأفق مقفل ويجب الخروج من مبدأ الغالب والمغلوب

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