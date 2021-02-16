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المطران عبد الساتر: "كلّن يعني كلّن" أوصلونا إلى الأزمة الحالية والتغيير يبدأ من المواطن ولا يكفي وضع المسؤولية على المسؤول لأنّ المواطن أيضاً مسؤول

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:48
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