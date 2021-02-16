المطران عبد الساتر: "كلّن يعني كلّن" أوصلونا إلى الأزمة الحالية والتغيير يبدأ من المواطن ولا يكفي وضع المسؤولية على المسؤول لأنّ المواطن أيضاً مسؤول

Lebanon 24