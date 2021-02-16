أخبار عاجلة

المطران عبد الساتر: لا أخاف من شريكي في الوطن ولسنا بحاجة إلى ميثاق 2021 لكن على اللبنانيين الجلوس معاً والحوار

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
تكتل لبنان القوي: ما صدر عن الرئيس المكلّف من مواقف يشكّل انتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسية المتوازنة
lebanon 24
16/02/2021 19:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عبد الساتر: لهذا السبب رُتلت "أنا الأم الحزينة" في تشييع لقمان سليم
lebanon 24
16/02/2021 19:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عبد الساتر: يجب إجراء الانتخابات النيابية في 2022 وضغط الشعب يمكن أن يحقق ذلك ولبنان مستمرّ بشعبه وإذا لم يتحرّك فسنصل إلى الخراب
lebanon 24
16/02/2021 19:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عبد الساتر: قوى خارجية تملك مخططاً للبنان وتريد تنفيذه وهناك أفرقاء في الداخل يدعمون ذلك وأنا أدعو للتخلّي عن الخارج
lebanon 24
16/02/2021 19:08:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2021-02-16
18:57 | 2021-02-16
18:48 | 2021-02-16
18:41 | 2021-02-16
18:40 | 2021-02-16
18:24 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website