أخبار عاجلة

المطران عبد الساتر: يجب إجراء الانتخابات النيابية في 2022 وضغط الشعب يمكن أن يحقق ذلك ولبنان مستمرّ بشعبه وإذا لم يتحرّك فسنصل إلى الخراب

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر لـ"mtv": الأب جان عقيقي الذي أنشد "أنا الأم الحزينة" في وداع لقمان سليم كان هدفه تعزية والدته لكن كان يمكن تجنّب هذا الأمر واختيار ترنيمة أخرى
lebanon 24
16/02/2021 19:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: أخشى من تطيير الانتخابات النيابية فالسلطة تعلم ان الشعب "سيسمح الارض بها" في الانتخابات وستكون تغييرية لذلك لا تريد انتخابات
lebanon 24
16/02/2021 19:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اتجاه نحو الإبقاء على حكومة دياب.. وباطن الخلاف عدم إجراء الانتخابات النيابية بموعدها
lebanon 24
16/02/2021 19:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
آلان عون لـ"عشرين 30": الانتخابات النيابية المبكرة يمكن أن تُغيّر بموازين القوى في مجلس النواب ولكن لا تكفي لوحدها للتغيير
lebanon 24
16/02/2021 19:08:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2021-02-16
18:57 | 2021-02-16
18:48 | 2021-02-16
18:41 | 2021-02-16
18:40 | 2021-02-16
18:24 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website