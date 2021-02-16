النائب نقولا نحاس لـ"الجديد": مشروع قانون قرض البنك الدولي المتعلق بالأسر الفقيرة كان يجب أن يمرّ عبر الحكومة لأنّ إحالته لمجلس النواب قبل الحكومة شكّل سابقة لم يكن يجب أن تحدث

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