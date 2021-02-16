أخبار عاجلة

نحاس: يجب أن تكون حكومة مهمة من أخصائيين والخلاف الأساسي اليوم هو أن "التيار" لا يقبل إلا تسمية أشخاص يمون على قراراتهم

Lebanon 24
16-02-2021 | 16:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
علوش لـ"الحدث": الحريري يلتقي عون اليوم من دون أي تغيير بالقضايا الأساسية المرتبطة بتشكيل الحكومة
lebanon 24
16/02/2021 19:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نحاس: لا يمكن لرئيس الجمهورية بموقعه أن يتصرف وكأنّه رئيس تيار والدستور لم يقل بأنه يجب الإتيان بأشخاص يخصون فلاناً وفلاناً
lebanon 24
16/02/2021 19:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب نقولا نحاس لـ"الجديد": مشروع قانون قرض البنك الدولي المتعلق بالأسر الفقيرة كان يجب أن يمرّ عبر الحكومة لأنّ إحالته لمجلس النواب قبل الحكومة شكّل سابقة لم يكن يجب أن تحدث
lebanon 24
16/02/2021 19:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: الانتخابات بعد عام هي الاستحقاق الأساسي ونحذر من أيّ عملية تأجيل لها والمواجهة في هذا الملف ستكون قاسية ولن نقبل اللعب بهذا الاستحقاق
lebanon 24
16/02/2021 19:08:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:01 | 2021-02-16
18:57 | 2021-02-16
18:48 | 2021-02-16
18:41 | 2021-02-16
18:40 | 2021-02-16
18:24 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website