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العراق: بيان السرايا: مطار إربيل سيكون بأمان دائم ولن نستهدفه أبداً ولو أردنا استهدافه لكان أسهل بكثير علينا

Lebanon 24
16-02-2021 | 17:17
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