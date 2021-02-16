أخبار عاجلة

مسؤول في البنتاغون : سنعطي القيادة الأميركية والرئيس بايدن سلسلة خيارات للرد (العربية)

Lebanon 24
16-02-2021 | 18:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
واشنطن بوست عن مسؤول بالخارجية الأميركية: إدارة بايدن أشعرت الكونغرس بأنها ستحذف ⁧‫الحوثيين‬⁩ من قائمة الإرهاب
lebanon 24
16/02/2021 21:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في البنتاغون: الإدارة الأميركية لا تخطط الآن لإرسال أي حاملة طائرات لتحلّ مكان الحاملة "يو أس أس نيميتز" التي انسحبت من مياه الخليج
lebanon 24
16/02/2021 21:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
‏مسؤول في البيت الأبيض يؤكد للحرة نية بايدن إلغاء القيود على تأشيرات العمل في الولايات المتحدة التي فرضها ⁧‫ترامب‬⁩ لحماية العمالة الأميركية خلال فترة جائحة كورونا
lebanon 24
16/02/2021 21:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الوسطى الأميركية: العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة " الفرصة" بعد وصول إدارة بايدن
lebanon 24
16/02/2021 21:40:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
21:38 | 2021-02-16
21:31 | 2021-02-16
21:30 | 2021-02-16
21:27 | 2021-02-16
21:25 | 2021-02-16
21:21 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website