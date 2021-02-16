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مطلوب وحدات من بلازما الدم فئة A+ من متعافي من كورونا (منذ شهر) لمريض في مستشفى الجامعة الأميركية. رقم الهاتف 71174709

Lebanon 24
16-02-2021 | 19:49
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مريض بحاجة إلى بلازما دم من فئة O+ من شخص كان قد تعافى من الكورونا.. للتبرع التوجه إلى بنك الدم في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت أو الإتصال على الرقم: 03456784
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17/02/2021 03:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
والد الإعلامي محمد نمر يحتاج الى 4 وحدات دم من فئة o+ الى مستشفى الجامعة الأميركية رقم الهاتف 03677058
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17/02/2021 03:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المصور مروان عساف بحاجة إلى اربع وحدات دم فئة O+ بعد تعرضه لحادث ويعاني من نزيف حاد في الدماغ وهو حالياً في مستشفى عين وزين. لمن يستطيع التبرع، يرجى التواصل مع شقيقه مهيب عساف على الرقم 03760845
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17/02/2021 03:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه الحالة.. على المريض دخول المستشفى بعد اصابته بكورونا
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17/02/2021 03:28:17 Lebanon 24 Lebanon 24
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