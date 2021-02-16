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نصرالله: اي كلام عن قرار دولي تحت الفصل السابع هو دعوة الى الحرب والخراب ولمجيء قوات احتلال الى لبنان

Lebanon 24
16-02-2021 | 20:50
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