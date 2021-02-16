أخبار عاجلة

نصرالله: قيمة التعويضات لمتضرري انفجار المرفأ تصل إلى مليار ومئتي مليون دولار وحصول الناس عليها رهن بالإفراج عن نتائج التحقيقات

Lebanon 24
16-02-2021 | 21:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون وقع مرسوم سلفة بقيمة 50 مليار ليرة لمتضرري انفجار المرفأ
lebanon 24
17/02/2021 03:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون وقع الموافقة الاستثنائية لإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين نتيجة انفجار مرفأ بيروت، ويضاف مبلغ الـ50 مليار ليرة على مبلغ 100 مليار ليرة الذي سبق لرئيس الجمهوري
lebanon 24
17/02/2021 03:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الكونغرس يمرر حزمة اقتصادية بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة الأميركيين المتضررين من كورونا
lebanon 24
17/02/2021 03:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأعلى للدفاع: تكليف وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ل.ل. لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت
lebanon 24
17/02/2021 03:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:32 | 2021-02-17
02:25 | 2021-02-17
02:23 | 2021-02-17
02:21 | 2021-02-17
02:06 | 2021-02-17
01:51 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website