نصرالله: نتفهم الإصرار على عدم منح الثلث المعطل لكن لا نتفهم الإصرار على حكومة من 18 وزيراً وهناك شرائح اليوم تشعر بأن الهدف هو استبعادها لذا التوجه إلى 20 وزيراً أو أكثر يؤمن الإستقرار في البلد

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