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الخارجية الأميركية: وافقنا على بيع صواريخ ومعدات لمصر بقيمة 197 مليون دولار والصفقة تدعم أمننا القومي

Lebanon 24
16-02-2021 | 22:48
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