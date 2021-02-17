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التحالف: نعمل على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

Lebanon 24
17-02-2021 | 01:03
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