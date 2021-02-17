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بيان مشترك لوزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا يدين بأشد العبارات الهجوم الصاروخي في أربيل

Lebanon 24
17-02-2021 | 02:06
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