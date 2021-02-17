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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: الصواريخ التي سقطت في أربيل أطلقت من داخل حدود الإقليم وعلى المنظومة الأمنية في كردستان مراجعة الخرق الأمني
Lebanon 24
17-02-2021
|
10:09
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