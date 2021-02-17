الحاج حسن: بموضوع قطع البث تعلمون أن هناك جمهور يتفاعل مع المحتوى ونحن نحاول أن نتفادى أي ردة فعل سلبية من قبل الجمهور ونحن مع إعادة البث لكل الناس والناس لديها حرية "تشوف أو ما تشوف"

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