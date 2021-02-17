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الحاج حسن: بموضوع قطع البث تعلمون أن هناك جمهور يتفاعل مع المحتوى ونحن نحاول أن نتفادى أي ردة فعل سلبية من قبل الجمهور ونحن مع إعادة البث لكل الناس والناس لديها حرية "تشوف أو ما تشوف"

Lebanon 24
17-02-2021 | 13:27
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نصرالله: يبدو أن هناك اتجاهاً لتحميل كل المسؤولية لرئيس الجمهورية وهذا الأمر غير منصف ونحن نفهم إصرار الرئيس المكلّف على وزارة الداخلية فالثنائي الشيعي عندما تمسّك بالمالية الجميع تفهمه لذا هو يتفهّم الآخرين
lebanon 24
17/02/2021 15:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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17/02/2021 15:38:21 Lebanon 24 Lebanon 24
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