بلال عبدالله: انا مع إجتماع لمجلس الوزراء وذلك لإقرار الموازنة التي هي من مسؤولية الحكومة ومسؤولية من أتى بها بالإضافة الى مشروع ترشيد الدعم الذي يريدون التهرب منه

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