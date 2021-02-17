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بلال عبدالله: انا مع إجتماع لمجلس الوزراء وذلك لإقرار الموازنة التي هي من مسؤولية الحكومة ومسؤولية من أتى بها بالإضافة الى مشروع ترشيد الدعم الذي يريدون التهرب منه

Lebanon 24
17-02-2021 | 15:15
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