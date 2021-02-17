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وزير الدفاع الألماني: نحتاج للاستعداد لإمكانية تدهور الوضع الأمني بالنسبة للقوات الأجنبية في أفغانستان

Lebanon 24
17-02-2021 | 15:31
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