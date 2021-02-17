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البطريرك الراعي لـ"النهار": أطلقنا الدعوة لعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة من أجل لبنان لأنّ البلد وصل إلى وضع لم يعد يحتمل وتوقف كل شيء، والأمر لا يحتاج إلى براهين
Lebanon 24
17-02-2021
|
20:33
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