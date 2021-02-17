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البطريرك الراعي لـ"النهار": لو كانت لدينا دولة القانون والعدالة لكنّا جميعنا رابحين، لبنان فسيسفساء قائم على تعددية الوحدة، إذا سَلِمت هذه الفسيفساء نسلَم جميعنا

Lebanon 24
17-02-2021 | 20:35
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