البطريرك الراعي لـ"النهار": لو كانت لدينا دولة القانون والعدالة لكنّا جميعنا رابحين، لبنان فسيسفساء قائم على تعددية الوحدة، إذا سَلِمت هذه الفسيفساء نسلَم جميعنا

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