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البطريرك العبسي اعلن رفع الغطاء عن المجلس الاعلى الكاثوليكي ويجري في الاجتماع الذي لا يزال مستمرا حتى اللحظة البحث في تعديل نظام المجلس (الجديد)

Lebanon 24
17-02-2021 | 20:37
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