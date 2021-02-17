أخبار عاجلة

القاضي فادي صوان أصدر مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس (الجديد)

Lebanon 24
17-02-2021 | 20:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الوزير السابق يوسف فنيانوس توجّه صباحا الى قصر العدل بناءً على ادعاء القاضي صوان ليتبيّن أنّ الجلسة تأجلت الى يوم آخر على أن يتمّ تبليغه بموعدها بالطرق القانونيّة (MTV)
lebanon 24
18/02/2021 00:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد البلبلة الإعلامية...هل فعلاً صدرت مذكرة توقيف بحق فنيانوس؟
lebanon 24
18/02/2021 00:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فنيانوس وهزيمة أمام القاضي صوان الخميس
lebanon 24
18/02/2021 00:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المحقق العدلي فادي صوان قرر استدعاء قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي للاستماع اليه في قضية انفجار المرفأ الاسبوع المقبل
lebanon 24
18/02/2021 00:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:23 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:36 | 2021-02-18
00:24 | 2021-02-18
00:23 | 2021-02-18
23:38 | 2021-02-17
23:12 | 2021-02-17
22:59 | 2021-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website